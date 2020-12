Grote massa blijft weg uit winkelstraten, maar iedereen houdt hart vast voor koopzondag

De eerste winkelzaterdag sinds de niet-essentiële handelszaken weer open zijn, zorgde op de meeste plaatsen niet voor grote problemen. In Brussel werd wel een stuk van de Nieuwstraat afgesloten omdat het te druk werd. In Antwerpen moest de politie tot twee keer toe mensen die voor de Primark stonden aan te schuiven vragen om later terug te komen omdat de rij te lang werd. In de meeste andere winkelcentra was het gezellig druk, maar zeker geen overrompeling. Voor zondag houdt iedereen wel een beetje het hart vast. Koopzondagen brengen traditioneel veel volk op de been.