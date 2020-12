Hein Vanhaezebrouck gaat meteen aan de slag bij AA Gent

Geen tijd te verliezen. Juist, voor Hein Vanhaezebrouck zijn de rustige decemberdagen definitief voorbij. Nauwelijks een dag nadat hij een akkoord bereikte met AA Gent, bood de 56-jarige coach zich op zaterdagochtend al aan op het Gentse oefencentrum in Oostakker. Goedgeluimd stapte Vanhaezebrouck uit zijn wagen op het complex dat hij zelf ooit achter zijn tekentafel had ontworpen: “Ik herken het hier nog allemaal”, knipoogde hij naar de aanwezige pers

Maar voor nostalgie of gezellig bijpraten was er geen tijd. Even later stond HVH voor het eerst sinds zijn terugkeer voor de Gentse spelersgroep en in de namiddag volgde al meteen zijn eerste trainingssessie. Op zondagavond wacht dan ook al direct het echte werk wanneer de Buffalo’s op bezoek bij KV Oostende op zoek gaan naar een eerste opsteker in de tweede ambtstermijn van Hein Vanhaezebrouck in de Arteveldestad.

Stevig begin

Volgende week volgen er met duels tegen Hoffenheim en Standard alvast nog twee stevige opdrachten. Er wacht Vanhaezebrouck hoe dan ook een ‘hell of a job’ want de lijst aan werkpunten oogt bijzonder lang. Zo dringt er zich een goed gesprek op met doelman-in-crisis. Sinan Bolat, die sinds zijn aankomst in de Ghelamco Arena nog maar een schim van zichzelf lijkt. Eerder lieten ook back-ups Colin Coosemans en Davy Roef allerminst een bedrijfszekere indruk na.

Daarnaast hebben de Buffalo’s ook in de achterhoede flink wat werk aan de winkel. Vanhaezebrouck zal dus snel orde op zaken moeten zetten want vorige donderdag etaleerde AA Gent tegen Slovan Liberec nog maar eens ten overvloede hoe kwetsbaar ze in het defensieve compartiment zijn. Betrouwbare pionnen zoals Michael Ngadeu, vorig seizoen nog een rots in de branding, verkeren al maandenlang in een ernstige vormcrisis.

Foto: BELGA

Ook op het middenveld heeft de meest succesvolle Gentse coach aller tijden pakken werk. Sven Kums was in zijn eerste periode onder HVH een baken van rust en koppelde zijn verfijnde baltoets aan een heerlijk vista. Als de gewezen Gouden Schoen er in slaagt om zijn oude niveau opnieuw te benaderen, slaakt zijn coach zonder twijfel een zucht van opluchting. Voor Vadis Odjidja blijven dezelfde marsorders van de voorbije weken gelden: lead by example, captain.

Oplapwerk

In de voorhoede wacht er Vanhaezebrouck ongetwijfeld het meeste mentale oplapwerk. Osman Bukari knokte zich de voorbije duels – bij afwezigheid van de centrumspitsen –de ziel uit het lijf maar haalde vooral de nabeschouwingen met een rits missers. Roman Yaremchuk lijkt dan weer nog steeds te kampen met de naweeën van een mislukte transfer tijdens de voorbije Mercato.

Voor jongens zoals Laurent Depoitre en Giorgi Chakvetadze is het in de eerste plaats zaak om opnieuw 100% wedstrijdfit te raken. Vooral voor de blessuregevoelige Georgiër geen evidente opdracht. Maar als er één coach is die de kunst verstaat om opnieuw vuur te krijgen in ‘Chak’ en de andere twijfelende Gentse spelers dan is het wel Hein Vanhaezebrouck.

Foto: BELGA

De Gentse fans hebben voldoende zin voor realisme om niet meteen te hopen op mirakels. Maar de figuur Hein Vanhaezebrouck zorgt zelfs bij de meest nuchtere Gentenaar voor een lichtjes verhoogde polsslag. De Ghelamco Arena zal door corona allicht nog een poosje ‘stil’ blijven maar Ivan De Witte hoopt zonder twijfel dat zijn ‘droomcoach’ opnieuw voor opwinding en sensatie zorgt.

De blauw-witte voetbalmachine stokte de voorbije maanden maar vergis je niet: de Gentse voorzitter hoopt met HVH de ideale man gevonden te hebben om zijn ‘laatste kunstje’ te realiseren. Rien ne va plus...