Betoging tegen nieuwe veiligheidswet in Frankrijk ontaardt in geweld: “Relschoppers hadden hamers en ijzeren staven bij”

Opnieuw zijn betogingen tegen het politiegeweld en de nieuwe veiligheidswet in Frankrijk uitgemond in zware rellen. Auto’s werden in brand gestoken, winkels werden vernield en geplunderd. Tientallen betogers zijn opgepakt. In verschillende steden samen kwamen naar schatting 130.000 mensen op straat.

In het noorden van Parijs sneuvelden onder meer de etalages van een supermarkt, een vastgoedkantoor en een bank. Maar ook in andere delen van Parijs werden winkels vernield en geplunderd.

Volgens de politie en de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin mengden zich tussen de 400 en de 500 ‘casseurs’, oproerkraaiers die er enkel op uit zijn om de confrontatie aan te gaan met de politie, onder de manifestanten. “Ze hadden hamers en ijzeren staven mee en waren er enkel op uit om vernielingen aan te brengen”, zegt de politie.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Al snel kwam het tot confrontaties met de politie en moest het sproeikanon worden ingezet en werd traangas gebruikt om amokmakers uit elkaar te drijven. Daarbij vielen rake klappen aan beide kanten. De politie werd onder meer bekogels met brandbommen en straatmeubilair. In Parijs werden tientallen manifestanten gearresteerd en vielen verschillende gewonden.

Maar ook in andere steden verliep het protest rumoerig tot gewelddadig. Dat was onder meer het geval in Toulouse, Rennes en Marseille. Daar werden spandoeken meegedragen om de dood van Zineb Redouane te herdenken. Die werd twee jaar geleden tijdens een betoging van de gele hesjes in het gezicht geraakt door een traangasgranaat die door de politie werd afgevuurd. De man overleefde het incident niet. En dus namen vrienden en sympathisanten van de man wraak op de politie. Agenten moesten het daarbij zwaar ontgelden. Sommigen werden ingesloten en aangevallen.

Tientallen voertuigen werden door manifestanten in brand gestoken. Dat zorgde voor apocalyptische beelden. Straten waren gevuld met rook zodat je geen hand voor ogen kon zien. Toen de brandweer het vuur probeerde te blussen, werden ze aangevallen en bekogeld door jongeren.

Politiegeweld

In Frankrijk woedt al langer een discussie over het geweld dat de politie soms gebruikt. Vakbonden, journalisten- en slachtofferverenigingen en mensenrechtenorganisaties hadden daarom opgeroepen tot het landelijk protest.

De betogers vinden de tegemoetkomingen van de regering over de veiligheidswet onvoldoende. Een paar dagen geleden had die aangekondigd een bijzonder omstreden artikel van de wet te herzien, dat bedoeld is om de verspreiding van beelden van politieagenten te beperken. Maar volgens de critici kunnen de beelden juist helpen om geweld door de politie aan te tonen. De demonstranten willen dat de passage volledig wordt geschrapt.

In de wet staan ook andere fel bekritiseerde maatregelen, zoals de uitbreiding van videobewaking door de politie, bijvoorbeeld tijdens demonstraties en met behulp van drones. Ze zouden zijn bedoeld om de politie te beschermen.

Maar ook de politie zelfs klaagt over het toenemend geweld tegen ordehandhavers. Ze worden op straat uitgejouwd en bespuwd. Maar bij het minste incident wordt er ook geweld gebruikt tegen agenten en worden hun voertuigen vernield. Steeds vaker worden ze ook met valse oproepen gelokt en dan aangevallen.