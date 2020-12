Stervensbegeleiding in coronatijd: “Hartverscheurend om via Skype afscheid te moeten nemen”

Genk -

Niet alleen voor artsen en verpleegkundigen, ook voor de dienst Pastorale Zorg en Zingeving van het ZOL in Genk is 2020 een uitermate zwaar jaar. De dienst staat ook in voor stervensbegeleiding in het ziekenhuis. “Een koppel dat na zestig jaar huwelijk afscheid moet nemen zonder elkaar nog te kunnen zien. Dat is hartverscheurend.”