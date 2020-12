Coronageval bij Antwerp, De Sart maakt comeback in selectie

Antwerp trekt niet op z’n sterkst naar Genk. Het moet het zondagmiddag zonder Pieter Gerkens (25) doen, die corona heeft.

Sinds zijn komst naar de Bosuil stond Gerkens in elke wedstrijd in de basis. Hij is bezig aan een prima seizoen, samen met Refaelov in steun van diepe spits Mbokani. Maar tegen zijn ex-club kan hij er dus niet bij zijn, en de verplaatsing naar Tottenham zal hij ook moeten missen.

Wél in de selectie voor de match in Genk: Alexis de Sart (24). Dat is voor het eerst dit seizoen want eind juli liep hij een zware enkelblessure op en moest hij onder het mes. De middenvelder, vorig seizoen nog een van de revelaties, is nu eindelijk weer klaar voor de strijd. Wie weet maakt hij zelfs al minuten want aanvoerder Haroun is geschorst. Boya was een optie om hem te vervangen, maar zit niet in de 20-koppige kern. Ook Ampomah ontbreekt, door een blessure. De Pauw is er nog eens bij.