Fabian deelt foto van een gigantische spin op Facebook en krijgt politie aan de deur

Fabian, een inwoner van het Luikse Bierset, deelde onlangs een foto op Facebook van een gigantische spin. Een grapje. Maar enkele dagen later stond de politie voor de deur. Ze wilden controleren of hij niet echt zo’n gruwel in huis had.

Fabian, een inwoner van Bierset (Grâce-Hollogne), plaatse eerder deze week een foto op Facebook waarop te zien was hoe een gigantische spin over de muur kroop. Het beest zag er gevaarlijk en vooral gigantisch uit.

Bij de foto schreef Fabian: “We hebben net ons laatste huisdiertje ontvangen...”

Een grapje. Maar zo had de politie het niet begrepen. Want deze week belden er twee politiemensen aan. “Ze wilden mijn kelder controleren om te zien waar het dier was. Ik zei dat het een grapjes was, maar ze wilden toch zeker zijn.”

De foto die Fabian, een echte dierenliefhebber, deelde was een beeld uit Australië, waar zulke joekels van spinnen in het wild leven.

