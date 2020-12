Geen Vormer en Mata in de basis bij Club, wél eerste basisplaats voor 18-jarige Van der Brempt

Bij Club Brugge vanavond geen Ruud Vormer en Clinton Mata tegen STVV. Vormer heeft last aan de maag, terwijl Mata rust krijgt van Club Brugge-trainer Philippe Clement met het oog op de belangrijke Champions Leaguewedstrijd tegen Lazio van komende dinsdag. Daardoor krijgt de jonge Ignace Van der Brempt (18) van Clement zijn eerste basisplaats in de competitie. Hij komt normaliter op de positie van Mata. Normaal zou ook Hans Vanaken op de bank starten, maar door het uitvallen van Vormer start hij alsnog in de basis.