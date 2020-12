Driekwart van kapperszaken in voortbestaan bedreigd door lockdown: “20.000 euro aan spaargeld bijgepast of verhaal was voorbij”

Hun kapsalon openen mag nog altijd niet, dus hebben meer dan 400 kappers uit protest dan maar hun knuffelcontact of een oefenpop een nieuwe snit gegeven. De kappers willen zo snel mogelijk weer aan de slag. “Dit zijn rampzalige tijden”, zegt kapper Geert De Baere, al 37 jaar in het vak. “Ik moest 20.000 euro van m’n eigen geld in mijn zaak pompen of het verhaal was voorbij.”