Pogba tegen West Ham van anti-held naar held bij Manchester United

Manchester United is zaterdagavond ontsnapt aan een nederlaag op bezoek bij West Ham. In de eerste helft werd het gedomineerd door een sterk West Ham en kwam het verdiend op achterstand, maar in de tweede helft luidde een prachtgoal van Paul Pogba de ommekeer in. Greenwood en Rashford legden uiteindelijk de 1-3-eindstand vast.

Over de prestaties van Paul Pogba bij Manchester United is al heel wat inkt gevloeid. Ook in de wedstrijd tegen West Ham leek hij kop van jut te zullen worden na wel heel slap verdedigen op de 1-0 van Soucek.

In de tweede helft herpakte de Fransman zich echter en met een heerlijke knal zorgde Pogba voor de gelijkmaker.

Door goals van Mason Greenwood en Rashford namen The Reds uiteindelijk toch de volle buit mee naar Manchester. Door de zege nestelt United zich op de vierde plaats.