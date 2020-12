Rusland is als eerste land begonnen aan massavaccinatie, ook al lopen de testen op het vaccin nog volop

Rusland is als eerste land begonnen met zijn massavaccinatieprogramma. Zorgverleners en leerkrachten zijn de eersten in de rij. Volgens de Russen is hun vaccin voor 95 procent efficiënt en zijn er geen bijwerkingen, al wordt het middel nog altijd getest.

Sputnik V, naar de Sovjetsatelliet: veel Russischer kan een vaccinnaam niet klinken. Het bekt ook beter dan Gam-COVID-Vac, de officiële naam van het middel. Het werd in augustus als eerste coronavaccin ter wereld geregistreerd, en testen waaraan 50.000 Russen deelnemen, lopen nog volop. Maar volgens de ontwikkelaars is het 95 procent efficiënt en zijn er geen noemenswaardige neveneffecten. Dus is hoofdstad Moskou al begonnen met inentingen.

Burgemeester Sergey Sobyanin kondigde aan dat het vaccin allereerst gratis ter beschikking is van werknemers in het onderwijs en de zorgsector. “U werkt in een risico-instituut en hebt topprioriteit voor het Covid-19-vaccin, vrij van kosten”, stond in een sms die zij zaterdag ontvingen. Leerkrachten en zorgverleners kunnen een afspraak boeken in een van de 70 vaccinatiecentra in de stad. Duizenden meldden zich al aan voor een eerste prik dit weekend. Een tweede moet drie weken later volgen. Wie ouder is dan 60, onderliggende aandoeningen heeft of zwanger is, is uitgesloten van vaccinatie.

Wetenschappelijke twijfels

In een tweede fase moet de rest van de bevolking van Moskou – epicentrum van de pandemie in Rusland – volgen. Nochtans is het onduidelijk hoeveel dosissen Rusland kan produceren. Verwacht wordt dat er tegen het einde van het jaar twee miljoen beschikbaar zijn, maar in Moskou alleen al wonen dertien miljoen mensen. Vanuit wetenschappelijke hoek worden tegelijk twijfels geuit bij de snelheid waarmee Rusland werkt. Sputnik V werd goedgekeurd en de massavaccinatie opgezet nog voor alle veiligheidstesten zijn afgerond.

Het land van Vladimir Poetin haalt met zijn snelle vaccinatie wel een overwinninkje in de competitie die altijd heerst op het wereldtoneel. Het Verenigd Koninkrijk had de eerste willen zijn om met zijn programma te beginnen, maar daar krijgen ze pas ten vroegste komende week hun eerste 800.000 dosissen van het Pfizer/BioNTech-vaccin.