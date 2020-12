Jongeren filmen hoe leerkracht en leerlinge in de clinch gaan in de klas. Directie onderzoekt de zaak

Lennik - Een leerling die een leerkracht uitdaagt en daarbij aangemoedigd wordt door haar klasgenoten. Waarna de leerkracht haar zelfbeheersing verliest. Een filmpje van een incident op het Sint-Godelieve Instituut in Lennik circuleert sinds vrijdag op sociale media. De directie neemt het voorval ernstig en onderzoekt wat er allemaal aan vooraf is gegaan, alvorens conclusies te trekken en eventuele maatregelen te nemen.

Het tienermeisje en de leerkracht gaan met elkaar in de clinch aan de deur van de klas. Tot groot jolijt van haar mede-leerlingen. Er wordt wat geduwd en getrokken. Uit de beelden is op te maken dat de leerkracht het meisje niet wil toelaten in haar les. Maar ze komt steeds terug binnen.

En dan gebeurt er iets wat een leerkracht niet hoort te doen. Ze verliest haar koelbloedigheid en er ontstaat een handgemeen waarbij de leerkracht de leerlinge aan de haren trekt en een lichte slag geeft. Mede-leerlingen filmen alles en reageren onthutst op het incident.

Dat de school verveeld zit met het incident - dat intussen op sociale media druk wordt gedeeld - spreekt voor zich.

“De betrokken leerkracht bracht zelf de directie op de hoogte van het incident”, zegt directrice Lieve De Smet die het voorval liever binnenskamers zou willen oplossen. “Uiteraard nemen we dit ernstig”, zegt ze.

(Lees verder onder de video)

De beelden van het incident gaan rond op sociale media Video: rr

Wat de directie in eerste instantie wil weten, is wat er exact is gebeurd. En vooral, wat er aan het voorval vooraf is gegaan. Want het is duidelijk dat de beelden niet alles tonen. En dat de versie van de leerkracht en de leerlingen niet gelijk lopen.

“Uit het eerste onderzoek blijkt dat de leerkracht stevig uitgedaagd werd door enkele leerlingen. Toen leerlingen gewoon uit de klas wilden opstappen, heeft ze deze proberen tegen te houden en hierbij inderdaad een meisje bij de haren getrokken”, aldus de versie van de directrice.

“De leerkracht heeft dit zelf toegegeven en was door het incident compleet overstuur. Het gaat hier nochtans om een leerkracht met veel ervaring met wie er nog nooit problemen waren.”

Voorlopig zijn geen maatregelen genomen tegen leerkracht en/of leerling. “We hebben vrijdagavond en zaterdag crisisberaad gehouden met het zorgteam en de directie. En er is gepraat met een van de ouders. Pas als alle puzzelstukjes gelegd zijn, kunnen we zien hoe we met dit incident omgaan. Weet wel dat wat er hier is gebeurd, in veel middelbare scholen gebeurt”, zegt de directrice ons aan de telefoon.