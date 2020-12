Aantal renovatiepremies op twee jaar gedaald met 42 procent

In Vlaanderen is het aantal toegekende renovatiepremies met 42 procent gedaald in twee jaar tijd. Waar er in 2017 nog 27.192 premies werden uitbetaald, zijn er dat in 2019 nog slechts 15.644, zo blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Wie zijn woning wil renoveren, verbeteren of aanpassen aan een oudere bewoner, komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een renovatie-, verbeterings- of aanpassingspremie. De verbeterings- en aanpassingspremie kon aangevraagd worden tot 31 mei 2019. Vanaf 1 juni 2019 kan enkel nog een aanpassingspremie of een overkoepelende renovatiepremie aangevraagd worden.

Impact coronacrisis

In 2019 werd een totaalbedrag van 42,8 miljoen euro toegekend en uitbetaald. Volgens minister Diependaele zal dit in 2020 hoger liggen. Tegelijk zou de impact van de coronacrisis merkbaar zijn in het aantal aanvragen dat dit jaar al is binnengekomen. Zo zijn er tot nu toe gemiddeld 13 pct minder aanvragen tegenover dezelfde periode in 2019.

“De oorzaak van de lage aantallen ligt deels bij de complexe manier van aanvragen. Mensen moeten heel wat documenten op papier invullen en deze via de post versturen. Het wordt hoog tijd dat de renovatiepremie digitaal gaat”, vindt Van Volcem. “Een ander heikel punt is de onbekendheid van de premie. Aan de bekendheid moet gewerkt worden, zodat mensen die recht hebben op de premie, hem ook aanvragen én ontvangen.”