Aantal doden na ongeluk in Chinese mijn gestegen naar 23

Het aantal dodelijke slachtoffers van een mijnongeval in het zuidwesten van China is opgelopen tot 23. Dat melden Chinese staatsmedia zondag. De reddingsoperatie is inmiddels afgelopen. Eén persoon kon worden gered.

Het ongeval deed zich vrijdag voor in een kolenmijn nabij de stad Chongqing. In totaal kwamen 24 mijnwerkers onder de grond vast te zitten nadat er een gaslek ontstond in de Diaoshuidong-mijn. De 23 slachtoffers stierven als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Het is nog onduidelijk hoe het kleurloze en reukloze gas kon ontsnappen.

Gevaarlijkste ter wereld

Het ongeval vond plaats terwijl arbeiders ondergrondse mijnbouwapparatuur aan het ontmantelen waren, aldus de staatsomroep. De 45 jaar oude mijn was al twee maanden gesloten.

De Chinese mijnen behoren tot de gevaarlijkste ter wereld. Elk jaar komen talloze mijnwerkers om het leven. De belangrijkste oorzaken zijn slechte veiligheidsmaatregelen, een ontoereikende uitrusting, onvoldoende toezicht en vriendjespolitiek. Bovendien zouden heel wat ongevallen worden verdoezeld.