Trump herhaalt op eerste rally na nederlaag dat hij verkiezingen zal winnen

Uittredend president Donald Trump beschouwt zich nog steeds als de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen ondanks het feit dat hij duidelijk de duimen moest leggen tegen zijn rivaal Joe Biden.

“Ze hebben bedrog gepleegd en onze presidentsverkiezingen gemanipuleerd, maar we zullen toch winnen”, verklaarde de Republikein zaterdagavond in Valdosta, in de staat Georgia. Trump houdt daar momenteel voor het eerst sinds zijn nederlaag een rally.

“We zullen deze verkiezingen winnen”, klonk het opnieuw. De zittende president zei voorts dat hij juridische stappen zal blijven ondernemen tegen de uitslag van de stembusgang en hij wil daarvoor zelfs naar het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington trekken.