Britten willen coronavaccin vanuit België met legertoestel overvliegen

Tientallen miljoenen dosissen van het COVID-19-vaccin dat in België wordt geproduceerd zullen met legervliegtuigen worden overgevlogen naar Groot-Brittannië. Dat moet eventuele leveringsproblemen door vertragingen in de havens, als gevolg van de brexit, voorkomen, zo schrijft The Guardian.

Zowel het Britse ministerie van Gezondheid als bronnen binnen het ministerie van Defensie bevestigden zaterdag dat er vanaf 1 januari grote ladingen per vliegtuig zouden worden ingevlogen indien het spoor-, weg- en zeeverkeer na die datum onderhevig zou zijn aan grote vertragingen. Er zouden inmiddels al contacten zijn geweest tussen ambtenaren van Defensie en verantwoordelijken van de taskforce voor vaccinatie van de overheid.

Een en ander toont aan dat de Britse ministers zich voorbereiden op ernstige verstoringen van de werkzaamheden in havens en luchthavens als gevolg van de nakende brexit en dat ze willen voorkomen dat die hinder ervoor zorgt dat de vaccins laattijdig geleverd worden.

Andere manieren

Zaterdagavond bleek nog dat de moeizaam verlopende onderhandelingen over de brexit zondag worden hervat. De hoofdonderhandelaars voor een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, Michel Barnier en David Frost, moeten dan opnieuw trachten om de onenigheid rond drie cruciale punten op te lossen. De meningsverschillen houden verband met eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven, toezicht op de afspraken en de visserij. Zonder akkoord komen er vanaf 1 januari 2021 douanetarieven en handelsbelemmeringen tussen het VK en de Europese Unie.

Britse functionarissen die op de hoogte zijn van de plannen om de vaccins in te voeren, zeiden dat naast legervliegtuigen ook andere manieren worden overwogen om de vaccins over te brengen. Maar een militair vliegtransport zou het snelst zijn en het minste risico op vertraging opleveren, luidde het.

Sinds de Britse overheid vorige week het licht op groen heeft gezet voor de toediening van het coronavaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech, werden via de Eurotunnel al 800.000 doses geïmporteerd die worden bewaard op geheime locaties. In totaal zouden er tegen het einde van het jaar tot zo’n vijf miljoen dosissen in Groot-Brittannië moeten arriveren.