Wolken en opklaringen wisselen elkaar af, zondagavond kans op winterse neerslag

Zondagmorgen zijn er opklaringen in het westen en het centrum van het land. In het oosten zijn de wolken talrijker. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen maar het blijft nog droog tot de avond. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden bij een meestal zwakke en aan de kust matige wind uit het oosten, krimpend naar het noorden. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht trekt een neerslagzone met winterse neerslag langzaam vanuit het oosten over ons land. Wat nevel of enkele aanvriezende mistbanken kunnen zich vormen in het begin van de nacht. We verwachten vrij snel sneeuw in de Ardennen waardoor de wegen er glad worden. In het tweede deel van de nacht verplaatst de storing met smeltende sneeuw of regen zich verder naar het centrum en het westen van het land met daar ook kans op gladde wegen. De minima liggen tussen 0 en -2 graden. De wind is meestal zwak uit noord tot noordoost, later draaiend naar west en toenemend naar matig.

CO-intoxicatie

Het KMI waarschuwt voorts voor ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Alle inwoners krijgen de raad om zeer oplettend te zijn bij symptomen als “hoofdpijn” of “neiging tot braken” want deze kunnen een gevolg zijn van CO- intoxicatie.

Maandagochtend is het zwaarbewolkt met neerslag, vooral dan in de noordoostelijke helft van het land. In de Ardennen gaat het waarschijnlijk over sneeuw. In Laag-België kan er eerst nog winterse neerslag vallen, alvorens over te gaan in regen. In de namiddag verlaat de storing ons land via het noorden. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen en +6 of +7 graden aan zee.

Dinsdag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, is het meestal droog met enkele opklaringen. Aan zee, is de bewolking talrijker en is een bui er niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Ardennen en +5 graden aan zee. Woensdag, is het meestal droog maar er hangen veel lage wolken. Het blijft koud met maxima tussen 0 en +5 graden.