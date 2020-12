Georges-Louis Bouchez: “Als de cijfers blijven dalen, moeten we durven nadenken over nieuwe maatregelen”

De coronacijfers in ons land blijven dalen. En dat is volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reden genoeg om nu al te gaan versoepelen, een uitspraak waar hij vanuit alle hoeken kritiek voor krijgt. “Als men ‘s ochtends regen voorspelt tot 14 uur, maar het is al droog om 10 uur, dan doe je toch ook je paraplu dicht? Idem voor Kerstmis”, zegt hij in een uitgebreid interview in De Zondag.

Ondanks alle kritiek blijft de partijvoorzitter bij zijn standpunt: we mogen niet wachten om te versoepelen tot 15 januari. “De positie van mijn partij is duidelijk en dat zal niet veranderen”, zegt Bouchez. “De cijfers moeten dagelijks opgevolgd worden. Als die blijven dalen, dan moeten we durven nadenken over nieuwe maatregelen.” Bouchez vindt het namelijk ongehoord om Kerstmis via Skype te vieren.

Maar niet alleen voor Kerstmis vindt hij dat versoepelingen nodig zijn. In het interview met De Zondag benadrukt hij hoe zwaar de coronacrisis weegt op de mensen en dan specifiek diegenen die een contactberoep uitoefenen. “De strijd tegen het virus mag ons niet doen vergeten dat kinderen onderwijs nodig hebben, dat zelfstandigen hun levenswerk dreigen te verliezen, dat veel mensen worstelen met problemen. Dat is wat ik wil aankaarten’, zegt hij.

“We vragen veel van de mensen in deze crisis. Als de cijfers dat toelaten, waarom dan eens geen uitzondering toestaan voor een beperkt aantal extra contacten? Dúrf de mensen te vertrouwen. Er zijn ook virologen die zeggen dat een extra contact moet kunnen.” Op Twitter liet viroloog Marc Van Ranst gisteren echter nog weten dat versoepelingen nog niet aan de orde zijn, aangezien de daling van de R-waarde dreigt te stoppen.

Alhoewel het R-getal voor gans België nog rond de 0,90 ligt, komt het in Antwerpen, Limburg, en Vlaams-Brabant reeds boven 0,95, en in West-Vl en Luxemburg zelfs net boven 1.

De daling dreigt te stoppen.

De epidemiologische toestand laat momenteel geen verdere versoepelingen toe. https://t.co/myW7N1szot — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 5, 2020

“Vandenbroucke moet beseffen dat hij één van de veertien ministers is”

Ondanks het feit dat hij vragende partij is voor versoepelingen benadrukt Bouchez wel dat hij begrijpt dat als versoepelingen niet kunnen, die ook niet moeten worden doorgevoerd. En dus vraagt hij een flexibele benadering die gebaseerd is op de cijfers. “We spreken hier over het levenswerk van veel mensen, hé. Laten we dat vooral niet vergeten. Als Frank Vandenbroucke spreekt over den blok erop, dan gaat hij daar te licht over”, klinkt het.

Dat minister van Volksgezondheid Vandenbroucke competent is, daar twijfelt Bouchez niet aan. Maar volgens de politicus moet Vandenbroucke wel beseffen dat hij niet alleen werkt. “Hij moet beseffen dat hij één van de veertien ministers is. Niet minder dan dat, maar ook niet meer dan dat. Er is maar één premier, en dat is Alexander De Croo (Open VLD). Dat moet héél duidelijk zijn voor iedereen, ook voor de Vlaamse editorialisten. Als Frank dat beseft, dan heb ik geen enkel probleem met hem”, klinkt het.

