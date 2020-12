Uniek sneakerpaar kan 1 miljoen dollar opbrengen

Een uniek paar sneakers van Adidas, dat versierd werd door de Duitse porseleinfabrikant Meissen, kan mogelijk 1 tot 1,3 miljoen dollar (1 miljoen euro) opbrengen. Dat zou een nieuw record betekenen, zegt het veilinghuis Sotheby’s dat de verkoop organiseert.

Sneakers of basketschoenen zijn al enkele jaren in trek als collector’s item. Vaak gaat het om gelimiteerde series, of schoenen gedragen door een bekend persoon. Het duurste paar tot nu toe waren Air Jordan 1 van Nike, die afgelopen zomer werden geveild voor 615.000 dollar.

Één exemplaar

Maar nu zou wel eens een nieuwe kaap kunnen worden bereikt. Sotheby’s stelt vanaf maandag een sneakerpaar van Adidas te koop op basis van het populaire model ZX8000, maar waarvan slechts één exemplaar bestaat. De lederen schoenen werden met de hand beschilderd door ontwerpers van Meissen en lijken dus op kleurrijk porselein. Sotheby’s verwacht dat minstens 1 miljoen dollar zal worden geboden.

“De markt evolueert. Men ziet baskets als kunstvoorwerpen”, legt Brahm Wachter uit, directeur bij de onlineverkoop van Sotheby’s. Deze schoenen zijn dan ook nooit ontworpen om gedragen te worden.

Bieden kan tot 16 december. De opbrengst gaat naar het Brooklyn Museum om jonge kunstenaars te steunen.