Grootste ijsschots ter wereld stevent af op eiland in Atlantische oceaan: een ecologische ramp dreigt

De grootste ijsberg ter wereld, bekend als A-68A, stevent af op het afgelegen eiland Zuid-Georgia, een overzees gebied van Groot-Brittannië. Als dat gebeurt, vormt het een ernstige bedreiging voor lokale pinguïns en zeehonden.

De Antarctische ijsreus, dat ongeveer zo groot is als Zuid-Georgia zelf, brak in juli 2017 af van de Larsen C-ijsplaat die zich aan de oostkant van Antarctica bevindt. De A-68A, die 150 kilometer lang en 48 kilometer breed is, is zo’n 1.400 kilometer naar het noorden afgedreven en bevindt zich nu op slechts 500 kilometer van Zuid-Georgia.

Al drie jaar aan het drijven

Het is niet ongewoon dat de ijsberg naar daar afdrijft. Dr Sue Cook, een glacioloog bij het Australian Antarctic Program Partnership , vertelde namelijk aan The Guardian dat het een bekend spoor is voor ijsbergen maar dat het uiteindelijke lot van de A-68A heel moeilijk te voorspellen is. “Het heeft langer geduurd voor de ijsberg om zijn weg af te leggen, intussen is het al drie jaar in die richting aan het drijven”, vertelde ze.

Cook zei dat het weer, de stromingen en de vorm van de ijsberg voorspellingen moeilijk maakten. Het gigantische drijvende ijseiland is dan ook nog eens slechts 200 meter dik en kan dus uit elkaar vallen of vast komen te zitten. Het dunne profiel van de ijsberg, die door satellieten in de gaten wordt gehouden, kan ervoor zorgen dat het verder blijft drijven richting Zuid-Georgia voordat hij ergens vast komt te zitten.

Dramatische gevolgen

Maar als het zo ver komt, dan kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Want Zuid-Georgië, dat een oppervlakte heeft van zo’n 3.700 vierkante kilometer, is de woonplaats van duizenden pinguïns, zeehonden en albatrossen. Als de ijsschots vlak bij het eiland komt vast te zitten, zou het tien jaar kunnen duren voor het ijs weggesmolten is. Hierdoor moeten de dieren die op het eiland leven een lange omweg maken om hun jachtgebied in de Atlantische Oceaan te bereiken. En dreigt er voor jonge pinguïns en zeeleeuwen hongersnood, met de dood als gevolg.

Een ander probleem is dat de ijsberg ook nog eens langs de zeebodem kan beginnen schrapen en de gemeenschappen van de dieren op de bodem dus ook kan aantasten.

Andere koers

Het is niet de eerste keer dat zo’n grote ijsschots wegdrijft en de grootte ervan is ook niet bijzonder ongewoon, maar volgens Dr. Sue Cook is het grote probleem het feit dat “dit gebeurt in een regio waar veel verandering aan de gang is”. De kans bestaat wel nog dat de ijsplaat van koers verandert en dat het richting warmere wateren afdrijft. Dit zou betekenen dat de ijsschots sneller uit elkaar zal vallen.

