Familiedrama met twee doden in Oost-Vlaanderen: jongeman (26) en vrouw (55) gedood

Lokeren / Oudenaarde - Bij een vermoedelijk familiedrama in Oost-Vlaanderen zijn twee mensen in verdachte omstandigheden om het leven gebracht. Het gaat om een 26-jarige jongeman in Oudenaarde en een 55-jarige vrouw uit Lokeren. Het parket bevestigt dat er een 52-jarige verdachte gearresteerd werd.

Een tragisch incident in Oost-Vlaanderen zaterdagnacht. Het parket bevestigt dat de politie er kennis van kreeg dat er in Oudenaarde een 26-jarige jongeman in verdachte omstandigheden om het leven werd gebracht. Niet veel later bleek dat in Lokeren ook een 55-jarige vrouw werd gedood.

Alles wijst er momenteel op dat het om een familiedrama gaat. Een 52-jarige man zou volgens de eerste informatie eerst zijn zoon hebben gedood en nadien naar de vrouw zijn gereden. De man zou daarna zichzelf hebben aangegeven bij de politie.

Het parket bevestigt dat er een verdachte werd gearresteerd. “Hij wordt momenteel verhoord”, klinkt het. “Er zijn in huidig stadium aanwijzingen dat de feiten zich binnen de familiale sfeer hebben afgespeeld. Het onderzoek is lopende.”

Momenteel is politie en parket bezig om de precieze toedracht te onderzoeken. Een wetsdokter, het lab van de federale politie en de onderzoeksrechter zullen ter plaatse afstappen voor sporenonderzoek.