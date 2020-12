Versoepelen is volgens professor Dirk Devroey compleet onverantwoord: “Doen we dat, dan halen we het streefdoel van 800 besmettingen nooit”

Professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey vindt het onverantwoord om nu al te versoepelen. Als we dat toch doen - zoals enkele Franstalige politici vragen - is de kans namelijk groot dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt en we nooit het streefdoel van de 800 besmettingen halen. “Want als je de mensen een vinger geeft, dan nemen ze een hele hand”, zegt hij.