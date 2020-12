Antwerpse politie legt negen lockdownfeestjes stil: 64 personen betrapt

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft zaterdagnacht in totaal negen lockdownfeestjes stilgelegd. In totaal werden 64 personen betrapt, ze kregen allen een proces-verbaal met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het Antwerpse parket.

Volgens de politie ging het hoofdzakelijk over eerder kleine bijeenkomsten. “De aanwezigen hebben wel telkens het samenscholingsverbod geschonden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Het eerste feestje vond plaats in de Dichtsersstraat. “Daar was het geluidsoverlast die de betrokkenen verraadde. Eén iemand werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde”, zegt Bruyns.

In Nieuwstad, in de binnenstad, hield de politie iemand bestuurlijk aan. Die had al vaker de coronamaatregelen geschonden. Bij het feestje werden vijf personen betrapt en de politie nam ook acht lachgasflessen in beslag. “Aan de Corneel Franckstraat was rond 2 uur dan weer een feestje met 10 personen aan de gang”, vertelt Bruyns.

Aan het Koningin Astridplein legde de politie tussen 2 en 3 uur een feestje stil met zes aanwezigen. “Rond de klok van drie was er veel lawaai in de Ridder Van Parijsstraat waar de politie zes personen kon aantreffen, maar waar wellicht verschillende personen konden vluchten”, aldus Bruyns.

Vluchten naar het dak

De politie trof op verschillende plaatsen feestvierders aan op het dak. Zo verschuilden een zestal mensen zich op het dak in de Oostenstraat omdat de politie voor de deur stond. Ook in de Schuttershofstraat hadden de feestvierders zich onder meer op het dak verstopt. Aan De Schans in Borgerhout trof de politie zes personen en een fles lachgas aan op het dak van een appartement. Daar was melding gedaan van geluidsoverlast in een appartement op het zesde.

“Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout trof de politie ook een bijeenkomst aan. Wie daar aanwezig was, probeerde weg te komen. Sommigen dachten dat de politie hen op het dak niet zou vinden. Ook hier zijn 10 personen betrapt”, zegt Bruyns.

Telkens maakte de politie een proces-verbaal op met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het parket. Sinds begin november wordt geen minnelijke schikking meer voorgesteld worden aan meerderjarigen die op zo’n feestje betrapt worden en worden betrokkenen meteen gedagvaard voor de rechtbank.