CD&V wil zowel winter- als zomersolden definitief uitstellen tot februari en augustus

CD&V wil het begin van de winter- en zomersolden uitstellen naar respectievelijk 1 februari en 1 augustus. Niet alleen in deze coronatijden, maar definitief. “De weersomstandigheden zijn grondig veranderd in ons land”, zegt Kamerlid Leen Dierick, die een amendement hiertoe indient op een eerder wetsvoorstel, samen met collega-CD&V-parlementslid Nathalie Muylle.

In het zomerseizoen werden de solden met een maand uitgesteld, zodat de winkels de nodige tijd kregen na de lockdown om hun producten aan normale prijzen te verkopen. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaf woendag al te kennen dat de wintersolden niet met een maand uitgesteld worden. Wel zullen ze pas starten op maandag 4 januari, in plaats van de zaterdag ervoor.

Sector vragende partij

Dierick en Muylle willen nu, via een amendement op een eerder ingediend voorstel, zowel de zomer- als wintersolden definitief uitstellen naar een later moment. “De weersomstandigheden zijn grondig veranderd in ons land”, zegt Dierick. “Hierdoor heeft de consument zowel zijn zomer- als zijn winterkleding op een later moment nodig. De hevigste winterprik is er vaak maar in februari en onze zomerkledij hebben we pas nodig in juli en augustus. De solden, die een seizoensopruiming zijn, worden dan ook best verschoven met één maand.”

Winkeliers waren verdeeld over het uitstel van de wintersolden. “We hebben voor dit voorstel uitgebreid overlegd met de sector”, zegt Muylle. “Vele handelaars in de sector kleding, schoenen en lederwaren zijn ook vragende partij voor een definitieve verschuiving.”

Eerder dit jaar diende Dierick een wetsvoorstel in om de sperperiode af te schaffen. In die periode mogen handelaars van kleding, schoenen en lederwaren geen prijsverminderingen aankondigen. Dierick argumenteert dat de sperperiode zijn doel voorbij schiet omdat ze omzeild wordt via bijvoorbeeld koppelverkoop. “De soldenperiode willen we wel behouden, maar dus uitgesteld naar een geschikter moment.”