Betoging tegen Franse veiligheidswet: 95 mensen opgepakt en 67 ordediensten gewond

Bij het protest van zaterdag in Frankrijk tegen de omstreden veiligheidswet, zijn uiteindelijk 95 personen opgepakt. Er raakten ook 67 leden van de ordediensten gewond. Dat maakte de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zondag bekend op Twitter.

De meeste problemen deden zich voor in Parijs, waar 48 agenten en gendarmes gewond raakten, aldus de minister. Ook een brandweerman raakte gewond nadat hij geraakt werd door een projectiel. Vijfentwintig personen zijn in Parijs aangehouden, onder wie twee minderjarigen, bevestigt het parket. De meesten zijn aangehouden voor “deelname aan een groepering met als doel geweldplegingen”.

Ook in Nantes, in het westen van Frankrijk, ontaardde de betoging in rellen. Er werd onder meer met een molotovcocktail gegooid.