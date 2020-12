Metershoge sneeuwval in de Alpen veroorzaakt problemen

Dat het sneeuwt in december in de bergen is helemaal niet uitzonderlijk. Maar de jongste uren viel in de Alpen tot twee meter sneeuw en dat veroorzaakt her en der problemen. Er heerst op veel plaatsen ook lawinegevaar.

Vooral het verkeer ondervindt zondag heel wat hinder. Op de Brennerpass tussen Oostenrijk en Italië rijden er momenteel geen treinen meer. Ook het autoverkeer is deels versperd.

In heel Zuid-Tirol zijn er problemen met de stroomvoorziening, aldus de civiele bescherming. Zowat 1.400 brandweerlui zijn sinds zondagochtend in de weer. In Oost-Tirol in Oostenrijk geldt de hoogste lawinewaarschuwing. Daarom worden spontaan lawines opgewekt, sommigen heel groot, waarschuwen de lokale autoriteiten.

100-tal mensen geëvacueerd

En ook in Zwitserland zijn er problemen met het trein- en wegverkeer. Op sommige plaatsen zijn er overstromingen door gesmolten sneeuw. In het Oostenrijkse dorp Prägraten deed zich zaterdag nog een incident voor: een massa sneeuw kwam op vier huizen en een auto terecht. Niemand raakte gewond, maar een 100-tal mensen moest wel worden geëvacueerd. Bewoners in de regio worden opgeroepen om binnen te blijven.

Verwacht wordt dat de toestand slechts geleidelijk zal verbeteren, want ook zondag wordt nog een meter sneeuw verwacht.

Foto: EPA-EFE