Voormalig president van Uruguay, Tabaré Vazquez, overleden

In Uruguay in Latijns-Amerika is tweevoudig president Tabaré Vazquez overleden, zo bevestigt zijn familie. Hij werd 80 jaar. Vazquez leidde het land van 2005 tot 2010 en een tweede keer van 2015 tot begin dit jaar. De man, van opleiding oncoloog, overleed aan longkanker, terwijl hij bekendstond als een fervent antitabaksstrijder.