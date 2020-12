Duizenden mensen op straat in Moldavië om ontslag regering te eisen

In Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, zijn zondag duizenden mensen op straat gekomen om het ontslag van de regering te eisen. De manifestatie kwam er na een oproep van de nieuwgekozen president Maia Sandu, die wil dat het parlement ontbonden wordt.

Zondagmiddag waren volgens de organisatoren minstens 20.000 mensen in het centrum van de stad. De betogers, met mondmasker, schreeuwden slogans als “Ontslag! “, “Vervroegde verkiezingen” of nog “Weg met de dieven, weg met corruptie”. De ordediensten zijn massaal aanwezig om regeringsgebouwen te beschermen.

Vanaf eind december wordt Sandu de nieuwe president van de kleine republiek tussen Roemenië en Oekraïne, een van de armste landen van Europa. Zij is pro-Europees in tegenstelling tot haar rivaal, de pro-Russische Igor Dodon. Zijn socialistische partij is echter nog steeds de grootste in het Moldavische parlement en zijn voormalig adviseur is premier van het land.

Sandu vreest dat haar macht zal worden ingeperkt, onder meer door nieuwe wetsvoorstellen die deze week werden ingediend, waarbij de controle op de veiligheidsdiensten naar het parlement verschuift. De verkozen presidente hield zondag een toespraak voor de betogers, waarin ze Dodon verweet zijn nederlaag niet te willen toegeven. “Hij wil het land in brand zetten, chaos creëren”, klonk het.