Jongeren besmeuren politievoertuig met verf voor commissariaat van Sint-Gillis

Brussel / Sint-Gillis - Drie jongeren hebben zaterdagavond een politievoertuig met verf beklad. Dat gebeurde aan het commissariaat van de Brusselse gemeente Sint-Gillis.

De feiten zijn gefilmd met bewakingscamera’. Daarop is te zien hoe drie jongeren zaterdagavond omstreeks 22 u. met de fiets stoppen aan het commissariaat en van dichtbij verfbommetjes of met verf gevuld ballonnetjes, dat is niet goed te zien op de beelden, tegen het politievoertuig gooien. Ook wordt iets naar het commissariaat gegooid, vermoedelijk een steen, zo is te zien.

Het voertuig van de zone Zuid stond geparkeerd voor het commissariaat in de Antoine Bréartstraat in Sint-Gilliis, zegt woordvoerster Dorothée Cattrysse.

Er is weinig schade maar de politie opent wel een onderzoek naar de vermoedelijk minderjarige daders.