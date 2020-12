Slager vindt everzwijn op terras

Maasmechelen - Slager Franky Brasseur uit Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) moest zondagochtend zijn ogen eens extra uitwrijven om zeker te zijn wat hij zag. Op zijn terras stond een volwassen everzwijn. Het Natuurhulpcentrum Opglabbeek kwam het dier vangen.

De enige toegang tot de tuin was vanaf de straatkant, omdat de tuin volledig omheind was. “Het was te gevaarlijk om het dier zelf zijn weg te laten zoeken. We zijn het dier dus gaan vangen met een net”, zegt Stijn Meerschaert van het Natuurhulpcentrum, die het vrouwtje van ongeveer 90 kilo zwaar wist te strikken. Het dier werd in een bestelwagen geplaatst en vervoerd naar een locatie waar het in de natuur vrijgelaten werd.

“Het was toch wel even schrikken toen we het beest op ons terras zagen staan. Je weet immers niet hoe het kan reageren. Het was niet de eerste keer dat we wild in onze tuin zagen staan. Eerder hebben we hier al twee reeën op bezoek gehad”, vertelt slager Franky. Het is ook niet de eerste keer dat in de buurt van de Marie-Joséestraat en de Paul Lambertlaan everzwijnen opduiken. Ook het nabijgelegen kerkhof kreeg al in september 2019 het bezoek van everzwijnen. Sindsdien wordt de bezoekers gevraagd om de toegangen telkens dicht te doen.