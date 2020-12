Japanse ruimtecapsule terug thuis na reis van 6 jaar om monsters op asteroïde te verzamelen

De Hayabusa2 werd in 2014 naar de Ryugu asteroïde gestuurd om monsters te verzamelen. Na een reis van zes jaar is de Japanse ruimtecapsule zaterdag terug op aarde geland. De capsule kwam veilig en wel in de Australische woestijn terecht, de monster werden per helikopter naar een onderzoekscentrum in Japan gevlogen. “Ik hoop dat de analyse van de monsters nieuw licht kunnen werpen op hoe ons zonnestelsel ontstond en hoe er water op aarde terechtkwam”, aldus Hitoshi Kuninaka van het Institute of Space and Astronautical Science.