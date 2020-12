Man (52) zou eerst eigen zoon (26) vermoord hebben om nadien zijn ex-partner (55) om het leven te brengen op haar verjaardag

Oudenaarde / Lokeren -

Bij het familiedrama in Oost-Vlaanderen wordt een 52-jarige man ervan verdacht eerst zijn eigen zoon Luke (26) te hebben gedood in hun villa in Oudenaarde. Nadien zou hij naar Lokeren zijn gereden om zijn ex-partner Martine om het leven te brengen. Zij was kleuterleidster en vierde zaterdagavond nog haar 55ste verjaardag. De verdachte zou zichzelf hebben aangegeven bij de politie.