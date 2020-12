Russische Youtuber riskeert 15 jaar cel nadat hij zwangere vriendin halfnaakt buitensloot in de vrieskou

Youtuber Stas Reeflay (Stanislav Reshetnikov ) riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar voor doodslag omdat hij tijdens een livestream zijn vriendin buiten opsloot en dat bij temperaturen onder nul. Kijkers konden zien hoe Reeflay haar levenloze lichaam na een tijdje naar binnen bracht en haar nog tevergeefs probeerde te reanimeren.

De dertigjarige Stas Reeflay, een Russische vlogger, daagde zijn volgers uit door te zeggen dat hij zijn zwangere vriendin buiten zou zetten als iemand 1.000 dollar zou doneren. Het geld kwam binnen en dus deed Reeflay wat hij beloofd had. Hij zette de bijna naakte Valentina Grigoryeva (28) buiten bij winterse temperaturen en sloot de deur. Het koppel woonde samen in Ivanovo, op zo’n 250 kilometer ter noordoosten van Moskou, waar de temperaturen momenteel overdag tot - 10 en ’s nachts tot - 16 zakken.

Camera blijft draaien

Volgens een kijker gooide Reeflay ook nog water over Valentina’s bijna naakte lichaam, dat schrijft de Britse tabloid The Sun. De vrouw zou nog geprobeerd hebben een jas vast te grijpen, maar die nam Reeflay nog snel weg. Het is niet duidelijk hoe lang ze buiten moest blijven bij vriestemperaturen. En Reeflay, die zette intussen gewoon zijn livestream verder.

Op beelden die op Youtube beland zijn, is te zien hoe hij uiteindelijk zijn vriendin toch naar binnen droeg, want ze was intussen het bewustzijn verloren. Reeflay liet haar een hele tijd op de grond liggen, tot hij besefte dat ze niet meer ademde. Hij probeerde haar nog tevergeefs te reanimeren. Valentina overleed uiteindelijk aan onderkoeling. Intussentijd bleef de camera gewoon draaien tot de ambulanciers ter plaatse kwamen om de jonge vrouw mee te nemen.

Als hij schuldig wordt bevonden voor doodslag, riskeert de man een gevangenisstraf tot 15 jaar. Volgens getuigen en de forensische specialisten zou de man ook voordien zijn vriendin verwond hebben door haar in haar gezicht te slaan. Volgens The Sun zou de livestream na Valentina’s dood nog twee uur lang geduurd hebben.