KMI waarschuwt: pas op als je de baan op moet vanavond of morgenvroeg

Het kan gevaarlijk glad worden op de wegen, waarschuwt het KMI, door aanvriezende mistbanken. Op de Ardense hoogtes wordt zelfs een dun sneeuwtapijt verwacht. Wie ondanks de avondklok toch nog de baan op gaat, is gewaarschuwd.

Vanavond en vannacht wordt het nevelig met kans op (aanvriezende) mistbanken. In het tweede deel van de nacht gaat het sneeuwen op Ardense hoogten (boven de 300 meter) en valt er elders regen of smeltende sneeuw. “In het centrum van het land en in Limburg kan de sneeuw eventueel tijdelijk aan de grond liggen blijven, wat het gevaarlijk glad kan maken”, zegt het KMI.

Ook morgen wordt sneeuw verwacht in de Ardennen waar boven de 200 meter een laag van 5 tot 10 centimeter kan blijven liggen. Over de rest van het land valt regen of smeltende sneeuw.

Pas in de namiddag wordt het geleidelijk aan droger maar is er nog altijd kans op enkele lokale buien van regen of smeltende sneeuw, en op de Ardense toppen van sneeuw. Het voelt ook onaangenaam fris aan.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer houdt strooiploegen klaar om uit te rijden.