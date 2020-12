Geen enkele vrouw verkozen in het parlement van Koeweit

Het nieuwe parlement van Koeweit telt voorlopig geen enkele vrouw meer. De enige volksvertegenwoordigster met politieke ervaring verloor haar zetel bij de verkiezingen. Onder de ruim 300 kandidaten waren ditmaal 29 vrouwen, die in het olierijke emiraat pas vijftien jaar geleden stemrecht kregen.

De oppositie mocht zich zondag, toen de uitslag bekend werd gemaakt, de winnaar noemen met 24 van de in totaal vijftig afgevaardigden, acht meer dan de vorige keer. De belofte iets te doen aan de economische malaise en de corruptie aan te pakken, rendeerde kennelijk.

Bovendien zijn 30 van de gekozen parlementariërs jonger dan 45 jaar. Dat biedt enige hoop op hervormingen in de Golfstaat. De werkelijke macht in Koeweit berust bij de emir. Dat is sinds september Sheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, die zijn overleden halfbroer opvolgde.