Sheriff versiert kerstboom met foto’s van misdadigers

Een sheriff in de Amerikaanse staat Alabama heeft wel een erg originele kerstboom in het politiebureau staan. Versierd met lichtjes en met tientallen foto’s van criminelen. Het leverde hem intussen massa’s kritiek op. Van familieleden van gedetineerden maar ook van burgerrechtenorganisaties.

De Facebookpost, die inmiddels is verwijderd, heeft volgens persbureau Associated Press 7.900 reacties opgeleverd. Hoewel een deel van de reacties positief was, vonden de meeste mensen dat de versieringen vernederend en wreed waren.

Omdat dat het niet allemaal om zware criminelen gaat en sommigen met psychische problemen of een drugsverslaving kampen. Door hen samen met foto’s van zware criminelen in de kerstboom te hangen, worden ze gestigmatiseerd.

De criminelen op foto worden gezocht of zijn reeds veroordeeld en zitten in de cel.

Een woordvoerster van de sheriff vertelde intussen dat de foto niet echt was maar gefotoshopt was en dat een dergelijke boom helemaal niet in het politiebureau staat of gestaan heeft.

De sheriff in kwestie heeft een kwalijke reputatie op het vlak van provoceren en moest in het verleden al vaker posts laten verwijderen en excuses aanbieden.