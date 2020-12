Rustige koopzondag, veiligheidspersoneel moet vooral koppels uit elkaar halen

De eerste koopzondag na de heropening van niet-essentiële winkels heeft niet voor de gevreesde stormloop gezorgd. Op de Meir was het druk, maar werden geen problemen gesignaleerd. Ook aan de kust bleef de grote massa weg. Opvallend: veiligheidsdiensten moesten vooral koppels uit elkaar halen die met twee in de winkels wilden.

Zaterdag zeiden burgemeesters en politiezones dat vandaag een grote test zou worden. Ze vreesden dat mensen massaal naar de winkelstraten zouden afzakken, wat niet de bedoeling was.

Maar die vrees was nergens voor nodig. Want nergens werden noemenswaardige problemen gemeld.

Op de Meir in Antwerpen was het druk maar werd het zeker geen overrompeling. Ook in andere steden waar de winkels open waren, was het nergens zo druk dat winkelstraten moesten worden afgesloten.

Aan de kust waren veel wandelaars en was het druk in de winkelstraten.

In winkelcentra moesten, net als in de winkelstraten, veiligheidsagenten vooral mensen aanspreken omdat ze geen mondmasker droegen of omdat ze per twee in de winkel wilden gaan, wat in deze coronatijden niet mag.

Enkel in Brussel was het te druk. De Nieuwstraat moest net als zaterdag gedeeltelijk worden afgesloten omdat het te druk was.

Vooral winkelketens deden goede zaken, kleinere winkels iets minder, zo blijkt uit een rondvraag in de grote winkelsteden.

Veel winkeliers zeggen dat het de eerste zondag van december altijd nog wat rustiger is omdat het nog iets te snel is voor eindejaarsaankopen. Ze hopen dat het de komende zondagen wel wat drukker wordt. Anders wacht hen een nieuwe financiële tegenslag.

Vechtpartijen

Bij de Ikea-vestiging van Hognoul, bij Luik, was het de jongste dagen wel extreem druk. Met lange rijen voor de deur. Mensen werden op duur zenuwachtig zodat het zelfs een paar keer tot vechtpartijen is gekomen. De burgmeester houdt spoedoverleg. Als de feiten zich herhalen, overweegt hij zelfs de winkel tijdelijk te sluiten.