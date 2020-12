Instituut voor Tropische Geneeskunde: “We moeten ons nu voorbereiden op de virussen van de toekomst”

Niet alleen in de ziekenhuizen is het hectisch, ook in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen worden overuren gedraaid voor het onderzoek naar Covid en om mee te werken aan oplossingen op het terrein. De reeks Besmet op Canvas, die sinds deze week op televisie is, laat zien waar de onderzoekers allemaal mee bezig zijn. Wij draaiden een dag mee achter de schermen van het Instituut, waar ze zich al voorbereiden op een volgende epidemie.