Son opent heerlijk de score in North London Derby en telt nu evenveel goals als volledige Arsenal-kern

Voor de Zuid-Koreaan was het al de tiende goal van het seizoen. Opvallend: Son heeft dit seizoen nu evenveel keer gescoord als de volledige kern van Arsenal bij elkaar opgeteld. Het illustreert de povere vorm en de aanvallende onmondigheid van de ploeg van Mikel Arteta.

Ook het aantal assists van Harry Kane levert een straffe statistiek op:

11 - Harry Kane has assisted his 10th Premier League goal of the season in just 11 games; no player has ever reached 10 assists in fewer appearances from the start of a campaign in the competition (level with Mesut Özil in 2015-16). Provider. pic.twitter.com/0An4YFHWNu