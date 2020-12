Goed nieuws voor Club Brugge: Krépin Diatta, Simon Deli en Ruud Vormer reizen mee af naar Rome

Club Brugge kan op volle sterke naar Rome afreizen voor hun ‘finale’ in de Champions League tegen Lazio. Ruud Vormer moest zaterdag nog forfait geven met buikklachten, maar is er wel degelijk bij. Ook Krépin Diatta en Simon Deli zijn speelklaar en zitten in de 23-koppige selectie.

Vormer moest zaterdag in de opwarming afhaken met zware buikklachten door een probleem aan de galblaas en moest zelfs naar het ziekenhuis afgevoerd worden. “Zijn buik stond helemaal gezwollen”, vertelde Club-trainer Philippe Clement na de wedstrijd. “Hij probeerde nog op te warmen, maar het ging totaal niet.” Eerder op zondag werd al duidelijk dat het probleem onder controle was en de match tegen Lazio normaal gezien niet in gedrang komt.

Diatta en Deli werden ook niet fit bevonden voor het duel tegen STVV, maar raken wel speelklaar voor dinsdag.