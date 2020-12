Inbreker slaat toe bij juwelier in Century Center: “450.000 euro aan juwelen gestolen”

Antwerpen - Juwelier K&F Gold in het Century Center aan de De Keyserlei is vrijdagnacht het slachtoffer geworden van een drieste inbraak. Onbekenden sloegen er de vitrine in en maakten die volledig leeg. Zaakvoerder Khalid El Hattab schat de waarde van de gestolen juwelen op 450.000 euro.

“We baten deze zaak in het Century Center al tien jaar uit. Nog nooit hebben we problemen gehad. Tot zaterdagochtend...”, zucht Khalid El Hattab. Het is nog niet duidelijk hoe de inbraak aan de Vestingstraat, in de schaduw van de De Keyserlei, kon gebeuren. Wel is zeker dat onbekenden aan de haal gingen met de volledige inhoud van de vitrine.

“Alle juwelen en diamanten die daar lagen, zijn gestolen. We moeten nog de volledige inventaris van de gestolen spullen opmaken, maar we schatten de schade nu al zeker op 450.000 euro”, zegt El Hattab. Het was de poetsdienst van het shopping center die zaterdagochtend de schade ontdekte.

Foto: Joris Herregods

“We hebben er het raden naar hoe ze deze inbraak gepleegd hebben. Waarschijnlijk heeft iemand zich opgesloten in het shopping center en kwam die pas rond 4 uur uit zijn schuilplaats, net na de ronde van de security”, denkt El Hattab. “Vluchten deed hij vermoedelijk via de nooduitgang in de kelder.”

De politie kwam ter plaatse en deed nazicht in en rond de getroffen zaak, maar van de dader was toen geen spoor meer. Zondag kwam het gerechtelijk labo ook ter plaatse voor sporenonderzoek.