Weekend vol (verboden) feestjes: “Als de politie arriveert, verstoppen ze zich of weigeren ze de deur te openen”

Op tal van plaatsen heeft de politie het afgelopen weekend weer verboden feestjes moeten stilleggen. In Antwerpen waren er maar liefst negen. Burgemeester De Wever (N-VA) reageert verontwaardigd en belooft ‘fameuze boetes’. Hij zegt ook dat de politie woningen waar feestjes aan de gang zijn, zullen blijven binnen gaan.

“Als de politie arriveert verstoppen ze zich of proberen te vluchten. Of ze weigeren de deur te openen. Maar als er klachten zijn en we hebben aanwijzingen dat er een feestje aan de gang is, gaan we sowieso binnen”, zegt de politie.

In Antwerpen werden de afgelopen nacht maar liefst 9 lockdownfeestjes stilgelegd. In totaal werden daar 64 clandestiene feestvierders aangetroffen.

“Buren belden naar de politie omdat er op verschillende plaatsen geluidsoverlast was”, zegt Wouter Bruyns van de politie van Antwerpen. “We zijn op 9 plaatsen geweest. Op die verschillende plaatsen samen hebben we 64 mensen geïdentificeerd. Dat is erg veel, ja”, klinkt het.

De meeste feestvierder wisten zeer goed dat ze de regels overtraden, want toen de politie aanbelde, sloegen velen op de vlucht en verstopten ze zich in de buurt. De meesten werden wel door de politie geïdentificeerd.

Enkel feestvierders werden zelfs meegenomen omdat ze zich weerspanning gedroegen.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde misnoegd en ergerde zich vooral aan het feit dat mensen steeds brutaler worden en weigeren om open te doen als de politie voor de deur staat.

“Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft gezegd dat de politie niet zomaar binnen kan komen. Ik moet dat tegenspreken: wij kunnen dat wel degelijk binnen de wet op de openbare gezondheid. Wij doen dat ook. U moet niet denken dat u zich kunt barricaderen en een feestje kunt houden”, zei De Wever zondag in De Zevende Dag.

Hij beloofde dat alle overtreders zich aan een fikse boete mogen verwachten.

Ook in Essen werden 16 personen geïdentificeerd die aan een woning in de Douglaslaan wilden vertrekken, in Kalmthout ging het om 19 twintigers die in een woning aan de Kalmthoutsesteenweg samengekomen waren.

Bij de feiten van zaterdagavond in Kalmthout waren de meeste aanwezigen verstopt op zolder. De politie kon hen pas vinden nadat ze van het parket de toestemming had gekregen om de woning te doorzoeken. Een groot deel van de aanwezigen stelde zich vervolgens ook nog eens verbaal agressief op tegenover de politie.

Alle betrapte personen op beide feesten krijgen een proces-verbaal met het oog op een onmiddellijke dagvaarding, conform de strenge aanpak die het Antwerpse parket onlangs aankondigde.

Ook in de Kempen werden feestjes stilgelegd. “Kort na 22 uur legden onze collega’s een feestje stil op een appartement aan de Wechelsebaan in Lille. 7 aanwezigen zullen zich daar aan een boete mogen verwachten. Even voor middernacht troffen onze ploegen ook een aantal feestende jongeren aan in een loods op de FRAC-site aan de Slachthuisstraat in Turnhout. Aanvankelijk leken er maar 4 jongeren in het gebouw aanwezig, maar bij een doorzoeking van de loods met één van onze patrouillehonden kwam er nog een 5de jongere tevoorschijn. Net als in Lille zullen ook alle aanwezigen hier een boete krijgen”, zegt de politie.

De politie van Gent heeft weetvan 1 lockdownfeestje, zaterdag in centrum van Gent werd rond 19.30 uur een familiefeest waar 10 personen samen waren stilgelegd. De aanwezigen hebben boete van 250 euro gekregen.