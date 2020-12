De Croo verwacht pas versoepelingen tegen midden januari

De cijfers mogen dan met de dag beter zijn. En de MR mag beweren dat er nog een waterkansje blijft dat we meer volk mogen uitnodigen met Kerstmis. Premier De Croo is duidelijk: als de cijfers zo blijven evolueren, zullen we toch was tegen half januari versoepelingen kunnen toestaan.”

“In België zullen tijdens deze nieuwsuitzending vier mensen overlijden door Covid”, zei de eerste minister in het VTM Nieuws. “Op 18 december is al een Overlegcomité gepland over andere onderwerpen, zoals de details van de vaccinatiestrategie en de quarantaine voor mensen die uit het buitenland terugkeren”, reageerde hij op de vraag van minister-president van de Franse Gemeenschap Jeholet. Vanuit de MR waren er de jongste dagen weer stemmen opgegaan om toch nog te versoepelen voor Kerstmis. Maar premier De Croo heeft die hoop nog eens de kop ingedrukt.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zegt dat er op het overleg kan gepraat worden. “Ik zie geen probleem als de minister-presidenten hierover willen overleggen. Maar het risico bestaat dat we dan eerder over een stagnatie (van de cijfers) dan over een vermindering praten”, zei hij op RTL-TVi. Het zou volgens de sp.a-minister “een volledig mirakel” zijn dat de cijfers voor Kerstmis onder de afgesproken waarden zakken.

Alexander De Croo benadrukte dat de beslissingen genomen worden op basis van cijfers en adviezen. De kerstperiode is volgens hem een zeer delicate periode. De premier verwees naar Canada waar de coronacijfers naar omhoog schoten na de versoepelingen voor Thanksgiving. Blijven logeren op oudejaar omwille van de avondklok is voor hem geen goed idee. Gaan we voor die paar uurtjes van Kerst of Nieuwjaar de gezondheid van de meest kwetsbaren in gevaar brengen?

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft pleiten voor een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen in aanloop naar de feestdagen, als de cijfers dat toelaten.

Zaterdag reageerde viroloog Emmanuel André met: “De MR zet onze volksgezondheid en de economie op het spel”.