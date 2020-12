“Belg loopt er graag de kantjes af”: Marc Van Ranst ergert zich aan ruime interpretatie van winkelregel

Elk een karretje nemen en dan ‘samen’ de winkel binnengaan. Het maakt boodschappen doen een pak dragelijker, maar écht individueel winkelen is het niet. En dat is nochtans de regel. Supermarkten zien de koppels niet graag verschijnen en vragen solidair te zijn met de andere klanten. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) ergert zich aan de ruime interpretatie die wordt gegeven aan de regel. “Door dit soort zaken scoort ons land zo hoog in de besmettingscijfers.”