Ivan Leko en Philippe Clement laken gebrek aan steun voor Belgische clubs in Europa: “Als je geen vijf wissels mag doen, kom je in de problemen”

De keuze van de Pro League om dit seizoen maar drie wissels toe te laten – terwijl de meeste Europese landen voor maximaal vijf vervangingen kozen – is een groot nadeel voor de Belgische clubs. Dat zei Club-trainer Philippe Clement na de 1-0 tegen STVV. Gisteren trad zijn Antwerp-collega Ivan Leko hem bij.

Er waren wel meerdere redenen waarom Antwerp gisteren in Genk verloor. De opeenstapeling van matchen is er één van, en dus legde Ivan Leko voor het eerst de vinger op de volgende wonde. “Het misschien niet slim om hierover te beginnen, en ik wil het ook niet inroepen als excuus, maar… ik zit hier al drie maanden mee. Ik begrijp niet dat wij in België maar drie vervangingen per wedstrijd mogen doorvoeren. Van alle Europees spelende ploegen moeten alleen de Belgische het met drie wissels stellen. Men verwacht dat wij in Europa punten pakken, om het Belgisch voetbal te helpen, maar op deze manier kom je in coronatijden in de problemen. Om het Belgisch voetbal te kunnen helpen, moet men eerst de Belgische ploegen helpen.”

Leko zou die extra wissels goed kunnen gebruiken, want het schema van Antwerp is superzwaar, met negen duels in 29 dagen en geregeld maar twee dagen rust – “Wil de kalendermanager mijn boys misschien killen?” En hij heeft zeker een punt. Het blijft bizar dat in de Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division, maar ook in de Nederlandse, Oostenrijkse, Tsjechische competitie – enfin, eigenlijk overal – vijf vervangingen toegestaan zijn, als gunstmaatregel om overbelasting en spierblessures tegen te gaan, en in België (en Engeland) niet.

Beslissing Pro League

Ook John van den Brom – die met Genk níét Europees speelt – vindt het raar: “Ik ben het met Ivan eens. De Belgische bond zou de Belgische clubs meer mogen beschermen. In Nederland worden de ploegen (tijdens het seizoensbegin, nvdr.) zelfs uit de competitie gehaald om Europees te kunnen uitblinken.” Alleen: het is niet de voetbalbond, maar de Pro League die in de zomer besliste om tegendraads te doen en het bij drie wissels te houden. De schuld ligt bij de clubs zélf dus…

Clement: “Drie wissels is groot nadeel voor Belgische clubs”

Club Brugge-trainer Philppe Clement brak zaterdag al een langs voor vijf wissels in plaats van drie. Hij had graag enkele sterkhouders rust gegeven met het oog op Lazio, maar dat lukte maar half. “Normaal was Hans Van­aken niet gestart. De medische staf had gezegd dat hij in een gevarenzone zou komen als hij vandaag 90 minuten en in Rome 90 minuten zou spelen. Door het afhaken van Ruud Vormer moest hij toch starten. Als je vijf wissels hebt, zou je hem er na 45 minuten kunnen afnemen. Nu kon dat niet. In theorie heb je drie wissels, maar eigenlijk heb je er maar twee. Als coach moet je altijd een wissel achter de hand houden voor wanneer een speler op het einde uitvalt (wat zaterdag gebeurde door krampen bij de 18-jarige Ignace Van der Brempt, nvdr.).”

Foto: JEFFREY GAENS

Uiteindelijk ging Van­aken na 70 minuten naar de kant. Clinton Mata, die ook een snipperdag kreeg, maakte de laatste tien minuten vol. “Drie wissels is een groot nadeel voor Belgische clubs die Europees spelen”, aldus nog Clement. “Al onze tegenstanders hebben er vijf. Ik hoop dat de regels in Europa gelijk zijn voor iedereen. In Engeland (waar ook maar drie wissels zijn toegelaten, nvdr.) heeft Liverpool-trainer Jürgen Klopp daar al vaak over geklaagd. Het risico op blessures is groter als je minder vaak kan wisselen.”