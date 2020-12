“We tasten compleet in het duister”: niemand begrijpt wat man bezielde om eerst zoon en daarna ex-partner te vermoorden

Lokeren / Oudenaarde -

Niemand begrijpt wat Neil M. (52) uit Oudenaarde bezield heeft om thuis in zijn landelijke villa eerst zijn zoon Luke (26) te vermoorden en nadien naar zijn ex-partner Martine te rijden om ook haar thuis dood te steken. Zij was kleuterleidster en vierde zaterdagavond nog haar 55ste verjaardag. “We zijn in shock”, klinkt het bij haar familie. “We tasten compleet in het duister over het hoe en waarom.”