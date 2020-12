N-VA wil dat overheid borg staat voor coronavouchers

De voorbije maanden werden voor 307 miljoen coronavouchers uitgeschreven door de reissector, ter compensatie van de vele door corona geannuleerde reizen. In plaats van de sector diep in de schulden te steken, kreeg de reiziger een tegoedbon om binnen het jaar een nieuwe reis te boeken. Nu het ernaar uitziet dat ook in 2021 nog niet zoals vroeger gereisd zal kunnen worden, dreigt een nieuwe financiële klap voor de sector: de tegoedbonnen moeten immers toch terugbetaald worden.