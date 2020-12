Tijdelijke werklozen hebben amper interesse in job in zorg

Wie door corona tijdelijk werkloos is, heeft amper interesse in een job in de zorgsector. VDAB moet daarom meer inzetten om die groep warm te krijgen voor een job in de zorg en werk maken van extra opleidingen, vindt Groen.

Van de 14.500 mensen die het voorbije half jaar een online cursus bij VDAB heeft gevolgd, kozen amper 410 voor een opleiding als zorgkundige. Nochtans heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding momenteel 2.820 vacatures in de zorgsector, waarvan ruim een derde voor verzorgenden. Het is een oud zeer: de vacatures in de sector raken maar moeilijk ingevuld en ook corona heeft daar niks aan veranderd, wel integendeel. Van de 120.000 tijdelijke werklozen die de VDAB de voorbije maanden heeft gecontacteerd, gaven 7.500 aan dat ze interesse hadden in een andere job. Maar ondanks de vacatures stroomt er amper personeel door naar de zorgsector.

Opleiding na kerstvakantie

Vlaams parlementslid Ann De Martelaer (Groen) pleit daarom voor een doorgedreven opleiding om die werkzoekenden naar de zorgsector te loodsen. “Bij deze tijdelijke werklozen zitten heel wat interessante profielen uit de groot- en kleinhandel en de maatschappelijke dienstverlening. VDAB moet er alles aan doen om deze mensen naar een zorgberoep te leiden.” Ze stelt daarom voor dat VDAB na de kerstvakantie begint met intensieve opleidingen voor zorgkundigen, gevolgd door een stageperiode op de vloer. “Volg je deze opleiding, dan behoud je de voordelen van de huidige coronawerkloosheid, 70 procent van het begrensd loon. Na het beëindigen van dit intensief traject krijg je een kwalificatieattest en begeleidt de VDAB je naar een job in bijvoorbeeld een woon-zorgcentrum.”

Het kabinet van minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat VDAB samen met verschillende partners al heel wat opleidingen aanbiedt voor de zorgsector, onder meer voor zijinstromers. Bovendien wordt voor tijdelijk werklozen vooral gefocust op jobs waarvoor geen kwalificatie nodig is, aangezien die ooit terug moeten naar hun oorspronkelijke job.