Mats Rits en Simon Mignolet hebben vertrouwen in goeie afloop tegen Lazio: “Niet dromen, maar erin geloven”

Het is dinsdag waarheid, durven of doen voor Club Brugge in Rome. Spelers en stafleden zijn ervan overtuigd dat ze Lazio kunnen verslaan en voor het eerst in de clubgeschiedenis de 1/8ste finales van de Champions League kunnen bereiken. “We moeten niet dromen van winst, we moeten erin geloven”, benadrukt doelman Simon Mignolet. “We hebben er een goed gevoel bij dat we voor de drie punten kunnen gaan”, zegt kilometervreter Mats Rits.