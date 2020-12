Wordt matchwinnaar David Okereke Clements joker tegen Lazio?

Groter kon het contrast niet zijn. Emmanuel Dennis (23) werd na een bleke prestatie kort na de rust naar de kant gehaald, zijn vervanger David Okereke, ook 23, werd drie minuten later matchwinnaar. De Nigeriaan ligt steeds meer in de balans met Dennis om te starten tegen Lazio. “Minder gespeeld? Ik ben nog steeds heel gelukkig”, aldus Okereke.

Het prijskaartje van 8 miljoen euro dat Club Brugge in de zomer van 2019 voor hem betaalde, lijkt soms een molensteen rond zijn nek. Na anderhalf jaar is David Okereke nog steeds geen basispion, laat staan dat hij dit seizoen al potten brak. Na een goede voorbereiding verdween de Nigeriaan langzaam maar zeker naar het achterplan. Zijn goal tegen STVV was nog maar de tweede treffer dit seizoen – eerder scoorde hij al tegen Beveren. Ondertussen is het nog steeds niet duidelijk wat zijn beste positie nu eigenlijk is. Zijn winning goal afgelopen weekend bewees wel nogmaals dat Okereke een neus voor doelpunten heeft. “Waar ik speel, maakt me weinig uit”, aldus de aanvaller. Zaterdag was dat opnieuw als flankaanvaller. “Ik ben een polyvalente speler die makkelijk kan wisselen tussen posities. De trainer moet beslissen waar ik het best uitgespeeld word.”

Vier basisplaatsen: het blijft toch weinig, al liep Okereke dit seizoen wel een achterstand op door een coronabesmetting. Hij voelt zich, ondanks zijn geringe speeltijd, nog steeds kiplekker bij Club. “Ik ben heel gelukkig”, zegt hij met kamerbrede glimlach. “We hebben een sterke kern omdat we veel matchen spelen, maar de coach kan maar elf spelers opstellen. Als ik minuten krijg, probeer ik gewoon mijn best te doen.” Dat hij na zijn prestatie van zaterdag misschien kan dromen van een eerste basisplaats in de Champions League, is duidelijk. Clement gaf aan dat Okereke ongeveer in balans ligt met Dennis voor die positie op rechts. “Ik kijk niet naar één match, maar ook naar de trainingen, de volgende wedstrijden. Vandaag (zaterdag, nvdr.) was wel hoopgevend. Hij moet zo voortdoen.”

