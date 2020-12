Ze redde als chirurg honderden levens, werd generaal en schopte het zelfs tot minister: het verhaal van Suhaila Siddiq, de grootste heldin van Afghanistan

Afghanistans grootste heldin is niet meer. Suhaila Siddiq redde als chirurg honderden levens, was de eerste en enige vrouw in het land die generaal werd en een van de weinige die het tot minister schopte. Siddiq trotseerde de Taliban, en won. “Ze stonden klaar om te slaan met hun stokken. Ik hief mijn hand, klaar om terug te slaan.”

Suhaila Siddiq was de meest gerespecteerde chirurg van Afghanistan. Ze werkte 36 jaar in het militair hospitaal Daud Khan en stierf afgelopen vrijdag op haar 82ste in een ziekenhuis in Kabul. Siddiq had ...